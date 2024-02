PATRIZIA lanceert samen met Gasunie pilotproject voor waterstofopslag in Duitsland

PATRIZIA ontwikkelt eerste grootschalige waterstofopslag in Europa samen met Gasunie -

een belangrijke stap om een toekomstige waterstofeconomie in Duitsland en Europa

mogelijk te maken



• PATRIZIA SE en STORAG ETZEL, een volledig beheerd operationeel bedrijf van PATRIZIA, hebben

optieleaseovereenkomsten getekend met Gasunie voor de ontwikkeling van

waterstofopslagcavernes in de cavernefaciliteit in Etzel in Nedersaksen.



• De overeenkomst omvat een optie om meer dan 1 TWh aan waterstof op te slaan en breidt de

bestaande samenwerking uit tussen STORAG ETZEL en Gasunie, die sinds januari 2023 een van de

grootste grootschalige waterstofopslagpilottests “H2CAST Etzel” in Europa uitvoeren.



• “H2CAST Etzel” is ontworpen om de haalbaarheid van grootschalige waterstofopslag in Etzel’s

…