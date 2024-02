Passief wordt actief: de nieuwe trend in ETF’s

Is een actievere vorm van beheer de toekomst van ETF’s? Jazeker, want actieve ETF’s worden steeds populairder en in de Verenigde Staten is de groei de afgelopen jaren explosief geweest. In Europa zijn ze nog steeds een nicheproduct, maar de lancering van nieuwe actieve passieve fondsen neemt gestaag toe.

Actief beheerde ETF’s zijn exchange traded funds die beleggen in een portefeuille van aandelen of obligaties gekozen door een manager en verschillen van traditionele ETF’s die passief een index repliceren op basis van vooraf bepaalde regels. In wezen proberen ze de benchmark te overtreffen door effectenselectie of sectorallocatie.

Jason Xavier, hoofd EMEA ETF Capital Markets bij Franklin Templeton, schreef dat “de geur van een nieuw beleggingstijdperk in de lucht hangt, een tijdperk dat actief beheer weer in zwang zal brengen”. Recenter zei Ryan Jackson, analist bij Morningstar in de VS, dat “schijnbaar van de ene op de andere dag actieve ETF’s van obscuriteit naar…

