Pas begin volgend jaar duidelijkheid over verbod wegwerpbekers

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) komt pas in de loop van volgende maand met een plan van aanpak voor de handhaving van het verbod op wegwerpbekers. Het verbod wordt weliswaar al op 1 januari van kracht, maar de inspectie wil de wet en de gevolgen daarvan eerst bestuderen.

Bedrijven en instellingen mogen vanaf 1 januari 2024 geen wegwerpbekers meer gebruiken die plastic bevatten. Op de wet kwam de laatste maanden veel kritiek uit de Tweede Kamer. Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) gaf de inspectie daarom onlangs opdracht voorlopig tijdelijk niet te handhaven op sommige onderdelen van de nieuwe wet. De inspectie wacht nu op een brief waarin het ministerie laat weten hoe de handhaving moet worden aangepast.

Bedrijven zullen ergens in de loop van januari te horen krijgen waar ze aan toe zijn, verzekert een woordvoerder van de inspectie. “Als de brief van de minister binnen is, gaan we die eerst bestuderen. Daarna volgt…