Partners Goldman Sachs zijn optimistischer

Uit onderzoek van Goldman onder meer dan 200 partners blijkt dat het optimisme over investeringskansen toeneemt: 64% ziet verbeterde beleggingsomstandigheden, 22% zegt dat ze stabiliseren.

Waargenomen risico’s richten zich op macrozorgen, niet op marktfactoren. Respondenten konden meerdere risico’s selecteren en de meest gerapporteerde risico’s zijn:

– Economische recessie – 48%

– Geopolitieke conflicten – 46%

– Inflatie – 43%

– Rente – 37%

Voor wat betreft recessieangst, verwacht 77% van de respondenten een recessie in de VS in de komende twee jaar, waarbij 23% zegt dat deze in 2023 zal plaatsvinden en 53% in 2024. De verwachtingen voor de eurozone zijn pessimistischer: 90% geeft aan een recessie te verwachten, 42% in 2023 en 44% in 2024.

De vooruitzichten voor rente en inflatie verschillen ook per regio. In de VS verwacht 49% hogere rente, terwijl 45% zegt dat de rente gelijk zal blijven. Deze meningen zijn wereldwijd omgedraaid: 51% verwacht een vlakke rente…