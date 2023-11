Partij, vermogen, gezin en vrouw: dit wist je nog niet over Wybren van Haga

Wybren van Haga, kennen we allemaal als fractievoorzitter van de partij ‘Belang van Nederland’.

De nieuwe partij die hij op 7 augustus oprichtte, zet zich in voor ‘het belang van Nederland’.

Ze zijn open, transparant en de partij voor de ondernemers.

In dit artikel vertel ik je alles over Wybren van Haga, je komt er achter wie zijn vrouw is, wat zijn vermogen is en hoe zijn gezin eruit ziet.

© Instagram @wybrenvanhaga

Wie is Wybren van Haga?

Wybren van Haga werd geboren op 31 januari 1967 in Den Haag.

Zijn ouders waren beiden werkzaam als leraar.

Wellicht dat Wybren daardoor zo goed kon leren? Hij behaalde zijn VWO-diploma aan het Coornhert Lyceum in Haarlem.

De stad waar hij later ook ging wonen.

Nadat Wybren zijn VWO-diploma behaalde, ging de slimme jongen studeren aan de universiteit in Leiden.

Hij volgde de opleiding ‘Rechten’.

Nadat de politicus ook deze opleiding succesvol wist af te ronden,…

Lees verder bij sterrenoptv.nl