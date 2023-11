Paramount | Laagvlieger is uitblinker van beste week S&P500

De beursopleving van vorige week was er zo een waarin allerlei aandelen die al langere tijd de ene klap na de andere kregen, een -al dan niet kortstondige – opleving kenden. In Amsterdam betrof het onder meer Alfen, Ebusco en Just Eat Takeaway. Op Wall Street was laagvlieger Paramount Global (PARA) zo’n fonds dat vanaf een diepe bodem werd opgepikt. Dit overigens ook na beter dan verwachte cijfers over het derde kwartaal, onder meer bij de streamingdienst Paramount+.



De koers van het Amerikaanse mediaconglomeraat, ooit ontstaan uit een fusie tussen CBS Corporation en Viacom, bereikte vrijdag 27 oktober de laagste stand sinds de kredietcrisis, dus zelfs nog lager dan tijdens de coronadip van 2020. Vijf handelsdagen later noteerde het aandeel…