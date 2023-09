Paradox Interactive | Spelbedrijf maakt winstbelofte overtuigend waar

De sterke positie binnen een uitdijende nichemarkt en het vooruitzicht van een snelle winstgroei waren vorig jaar de belangrijkste argumenten onder het koopadvies voor Paradox Interactive. In het afgelopen kwartaal is de omzet met 61% gegroeid naar 737,3 miljoen Zweedse kronen. Dat is voor het overgrote deel te danken aan de introductie van nieuwe computerspellen en van uitbreidingen van bestaande spellen. Daarnaast speelt ook de valutarugwind van een zwakke kroon een rol. De munt daalde met 10% ten opzichte van de euro, wat juist weer een tegenvaller was voor Europese beleggers.

Voorspelbare, hoge winstgroei

Omdat de koers met 57% steeg, had een belegging in Paradox een nettorendement van 42,2% opgeleverd. Door die…