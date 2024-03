Paniek: dit is de totaal gestoorde Songfestival-inzending van Joost Klein (Europapa)

Joost Klein vandaag zijn songfestivalnummer Europapa onthuld als een hartverwarmende ode aan zowel zijn overleden vader als aan Europa zelf. Zoals de titel al enigszins weggeeft, vermengt het nummer persoonlijke sentimenten met een breder Europees gevoel.

Maar houd je vast, want ‘Europapa’ is geen gewone ballade. Het is een vrolijk dancenummer dat gegarandeerd je voeten in beweging moet brengen. En voor de fans van Klein’s unieke stijl: het kenmerkende gabbergeluid ontbreekt zeker niet. Om het plaatje compleet te maken is de clip deels opgenomen in de idyllische Nederlandse polder, wat een bijzondere draai geeft aan het geheel.

Joost Klein op het Eurovisie Songfestival

Nu op naar het songfestival in Malmö, waar Klein tijdens de tweede halve finale op 7 tot en met 11 mei zijn best zal doen om een plek in de grote finale te veroveren.

Wie schreef Europapa?

