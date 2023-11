Rente en inflatie hebben markten in hun greep gehouden. Wat te doen met uw beleggingsportefeuille? Dat bespreekt een panel van beleggingsexperts op het plenaire podium van de BeleggersFair op 10 november.

Met name inflatie zal voorlopig nog een belangrijk thema blijven, terwijl de invloed van rente op waarderingen nooit uit het oog mag worden verloren. Terwijl de economische groei onder druk staat en het stokje als het ware heeft overgenomen is het niet raadzaam om trends zoals deglobalisering en de klimaattransitie te negeren. Sterker nog, die kunnen zelfs gaan samenvallen in met name de ontwikkelingen binnen de industrie en volop kansen gaan bieden.

Bob Homan (ING) en Corné van Zeijl (Cardano) geven u de handvatten om uw beleggingsportefeuille op de schop te nemen.

Het panel ‘Beleggingsportefeuille op de schop’ gaat van start om 14.00 uur.

Deelnemers aan panel

Bob Homan

Hoofd ING Investment Office bij ING

Bob Homan (1968) is sinds…