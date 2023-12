PancakeSwap wil het CAKE-Token aanbod verminderen

Ontwikkelaars van PancakeSwap, een prominente gedecentraliseerde uitwisseling (DEX), hebben aangekondigd plannen te hebben om het maximale aanbod van hun ecosysteemtoken, CAKE, aanzienlijk te verlagen. Het voorstel, dat op 28 december werd gepubliceerd, stelt voor het maximale aanbod te verminderen van 750 miljoen naar 450 miljoen tokens.

Wijziging mogelijk vanaf 4 januari doorgevoerd

De aankondiging komt op een moment dat CAKE-tokens verhandeld worden tegen $3,58. Het stemvoorstel voor deze drastische vermindering van 300 miljoen tokens zal slechts 24 uur duren. Indien goedgekeurd, zal deze wijziging officieel in werking treden op 4 januari 2024.

Volgens de ontwikkelaars is deze stap een reactie op de recente deflatietrend van CAKE, die nu gericht is op het versnellen van de reis naar wat zij noemen “echografie CAKE”. Dit nieuwe voorstel zou het totale aanbod van CAKE beter in lijn brengen met het huidige circulerende aanbod van 388 miljoen.

Jaarlijkse inflatie…