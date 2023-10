Panasonic TX-55MXW954 review: topmodel met MiniLED schiet tekort

Panasonic TX-55MXW954

Panasonic zet de lcd-tv duidelijk een stapje lager dan de oled-modellen. Wat specificaties betreft, ziet het lcd-topmodel, TX-55MXW954, er echter prima uit. We waren dan ook benieuwd naar de prestaties.

Panasonic zet voor zijn topmodellen alweer heel wat jaren in op oled. Binnen het assortiment vertegenwoordigt de Panasonic TX-55MXW954 dan wel weer de top van het lcd-aanbod. Dit 55 inch model is afkomstig uit een serie met met miniled achtergrondverlichting en local dimming voor een hoger contrast, quantum dots voor een groter kleurbereik en 120Hz-paneel voor vloeiender (game- en sport-) beelden. De techniek onder de motorkap komt van de huiseigen HCX Pro AI Processor, en de smart tv-omgeving is eveneens van eigen makelij: My Home Screen 8.0.

Panasonic TX-55MXW954 design: goed afgewerkt, maar saai

Panasonic prefereert al jaren eenvoudige, maar goed afgewerkte designs. Dat zie je ook duidelijk in de TX-55MXW954 terug. Het…