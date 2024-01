Panasonic SoundSlayer SC-GNW10 review: headset alternatief bevalt goed

De Panasonic SoundSlayer SC-GNW10 is een draadloze gaming speaker, die je op je schouders draagt.

Onder de naam SoundSlayer brengt Panasonic sinds kort audioproducten voor gamers. We testten de SoundSlayer SC-GNW10, een schoudergedragen speakersysteem. En dat beviel best, al is er ook werk aan de winkel voor toekomstige versies.

Panasonic is vermoedelijk niet het eerste merk waar je aan denkt bij gaming. De producten van de Japanse fabrikant weten vaak te excelleren, maar zijn meestal eerder degelijk dan in het oog springend. Gaming randapparatuur steekt het gebruiksdoel zelden onder stoelen of banken. Toch zet Panasonic recentelijk flink in op gaming, met een ‘officiĆ«le Diablo IV televisie‘ en uitgebreide gaming overlays in de nieuwste tv’s. Onderdeel van het gaming offensief zijn ook gaming luidsprekers. Die noemt het bedrijf SoundSlayer. Tot dusver zijn er drie modellen. De Panasonic SoundSlayer SC-GNW10 is daarvan als enige in de Benelux te koop,…