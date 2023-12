Panasonic SoundSlayer SC-GNW10 gaat de strijd aan met headsets

De Panasonic ‘SoundSlayer’ gaming speaker draag je niet op je hoofd, maar op je schouders.

Comfortabeler dan een headset, dat is de belofte van de bijzondere Panasonic SoundSlayer SC-GNW10 gaming speaker: je draagt deze op je schouders!

We kregen de Panasonic SoundSlayer SC-GNW10 al eens eerder te zien, maar toen was het product eerder een concept. Nu brengt Panasonic deze bijzondere gaming speaker daadwerkelijk naar de markt. Een gedurfde actie, want dat is het altijd wanneer een bedrijf een product introduceert dat ‘net even anders’ is. En dat gaat zeker op voor deze luidspreker, die je als gebruiker op je schouders plaatst. Belangrijkste troef volgens Panasonic: dit moet een stuk comfortabeler zijn voor lange gaming sessies, dan een gaming headset.

Panasonic SoundSlayer SC-GNW10: vier luidsprekers op je schouders

Conceptueel is de Panasonic SoundSlayer SC-GNW10, zoals het moois voluit heet, eenvoudig te duiden: een U-vormig apparaat, dat je rond je…