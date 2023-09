Palou verovert tweede IndyCar-titel in Portland, VeeKay P6

Op het korte circuit van Portland stond er veel op het spel voor Alex Palou en Scott Dixon. De Chip Ganassi Racing-teamgenoten maakten als enige twee coureurs nog aanspraak op de IndyCar-titel na de crash van Josef Newgarden op Gateway. Palou had daarbij wel een ruime voorsprong, waardoor Dixon moest hopen op een teleurstellend resultaat voor de 26-jarige Catalaan. Die begon van de vijfde plaats aan de race van 110 ronden in Portland. Voor Romain Grosjean, die zijn Andretti-zitje naar verluidt vaarwel kan zeggen voor 2024 en strijdt om een langer verblijf in de IndyCar, zat een goed resultaat er al vroeg niet meer in. In de openingsronde knalde hij tegen de bolide van Callum Ilott, die net naast de baan kwam en daarbij een grote stofwolk creëerde. Het incident leidde niet tot een caution: die zou enkele ronden later pas komen vanwege Will Power, die bij een verdedigende actie van de baan spinde en in het gras stond.

