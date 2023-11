Palo Alto Networks spekkoper door sterke stijging ransomware-aanvallen

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden









Met een rendement van meer dan 70% hoort Palo Alto Networks dit kalenderjaar bij de best presterende aandelen van de Amerikaanse S&P 500 Index (zie tabel). Ondanks dat de koers gisteren in eerste instantie met 10% daalde na de publicatie van de bedrijfscijfers over het afgelopen kwartaal onderscheidt de marktleider in cybersecurity zich in positieve zin steeds meer van de concurrentie. Omdat zowel digitalisering als het aantal cyberaanvallen blijft toenemen met dubbele cijfers lijkt voor Palo Alto de rek er nog lang niet uit.



Palo Alto Bay Area, Sillicon Valley, Californie, Amerika







Kwartaalcijfers overtreffen de verwachtingen





Palo Alto zag de…