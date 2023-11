Palindromen: omgedraaide woorden

Waarschijnlijk vind je taal heel belangrijk. Taal is natuurlijk een serieuze zaak, maar er zitten ook leukere kanten aan. Peter van der Horst heeft daar een boek over geschreven: Taaleigenaardigheden. Onze taal – leuk en leerzaam. Het gaat niet om flauwe, dubbelzinnige woordgrapjes, maar om allerlei wat luchtiger onderwerpen. In deze reeks artikelen wil hij daar graag iets over kwijt. Deze keer over palindromen.

Als je de woorden kok, raar en lepel goed bekijkt, valt je daar dan iets bijzonders aan op? Je moet er echt goed op letten om te zien dat je ze alle drie ook van achter naar voor kunt, lezen, waarbij de woorden gelijk blijven. Bijzonder toch?

Lange palindromen

Het ging om drie korte woorden, maar het bewuste taalaardigheidje komt ook in langere woorden voor. Een bekend voorbeeld van zo’n palindroom – want zo heet deze stijlfiguur – is parterretrap. Van achter naar voor is dit echt ook parterretrap. Een paar andere zijn…