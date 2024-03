Özcan Akyol lijkt nu écht gecanceld bij Vandaag Inside: “Geen ballen”

Özcan Akyol staat onder vuur, komt hij nog wel bij Vandaag Inside?

Normaal sluit Özcan Akyol elke maandagavond aan bij Vandaag Inside, maar het is bekend dat hij niet zal aanschuiven… Is hij gecanceld?

Özcan Akyol komt niet meer bij Vandaag Inside

Afgelopen week had Özcan Akyol zijn aanwezigheid bij VI afgezegd. Maar toch was er de vraag of hij nu wel, of niet aanwezig zou zijn bij de talkshow. Hij heeft volgens veel mensen een naaistreek uitgehaald bij Matthijs van Nieuwkerk. De columnist en presentator had namelijk bij VI bekendgemaakt dat er een filmpje bestaat, waarin Matthijs van Nieuwkerk nogal agressief doet en schreeuwt achter de schermen van een opname. Maar de actie van Özcan kaatst even hard terug! Nu wordt Özcan namelijk gezien als een ‘backstabber’.

Wilfred van Vandaag Inside over Özcan Akyol: ”Ik weet het niet”

De andere VI mannen aan de tafel hadden nog even een discussie of Özcan Akyol, ookwel Eus, nu wel of niet zou aansluiten op…