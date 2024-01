Oxurion kondigt nieuwe strategie aan om risico’s te verminderen en te diversifiëren

Oxurion NV Oxurion NV (Euronext Brussel: OXUR), een biofarmaceutisch bedrijf met hoofdzetel in Leuven, kondigde vandaag zijn nieuwe bedrijfsstrategie aan om zijn activiteiten verder te diversifiëren door actief M&A opportuniteiten te overwegen, meer bepaald in de sector van de gezondheidszorg.







Pascal Ghoson, CEO van Oxurion , zegt: ” Oxurion presenteert vandaag zijn nieuwe bedrijfsstrategie, die is ontworpen om de lopende activiteiten verder te diversifiëren en de risico’s te verminderen. We zetten de activiteiten voort met tien mensen op de loonlijst vanaf maart 2024 en gaan op zoek naar M&A-mogelijkheden, met een focus op bedrijven in de gezondheidszorg om de expertise van het team te benutten. Deze aanpak gaat niet alleen over groei; het gaat over het versterken van onze aanwezigheid op de markt met een robuust bedrijfsplan.”





…