Overwegend lagere start Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet, waarbij een sterke daling van het aandeel Alphabet voorbeurs tegenwicht bood aan een koerssprong voor Microsoft.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening tot 0,3 procent in het rood en technologiebeurs Nasdaq lijkt 0,5 procent lager te openen. De Dow Jones-index start juist licht hoger.

Het sentiment werd wel gesteund door rust op de markt voor staatsobligaties, met weliswaar iets hogere rendementen op tienjarige Treasury’s, maar nog dichtbij het laagste niveau in een week.

Daartegenover stonden aanhoudende zorgen over spanningen in het Midden-Oosten en berichten dat de Chinese vastgoedontwikkelaar Country Garden in gebreke blijft op een betaling van een dollarobligatie.

Toch richten beleggers zich vooral op de bedrijfsresultaten. Analisten merkten op dat de aandelenmarkt moeite heeft om de weg omhoog te vinden. “Een sterke, brede…