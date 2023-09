Overvallers realityster Mark Gillis veroordeeld tot bizarre jaar celstraf

De twee kwajongens die verantwoordelijk zijn voor de overval op Mark Gillis in 2021, zijn vandaag veroordeeld tot 5 jaar celstraf. Dat smaakt naar gerechtigheid. Toch gaat een derde verdachte vrijuit wegens gebrek aan bewijs. Dit besloot de rechtbank in Den Bosch deze dinsdag.

Getaserd en getrapt

De overvallers moeten daarnaast een schadevergoeding van maar liefst 13,5k aftikken. In november 2021 is de zoon van Peter Gillis overvallen toen hij bij zijn chalet in Ommel aankwam. Daar begonnen de vlegels op hem in te trappen en slaan, werd hij getaserd én zijn keel werd dichtgeknepen. Het Openbaar Ministerie zag de daders het liefst zes jaar lang achter slot en grendel verdwijnen, maar spaarden ze toch met een bescheiden vijf jaar.

Zakelijk geschil

De daders zijn een 43-jarige man uit Den Bosch en een 41-jarige meneer uit Den Haag. Laatstgenoemde beweerde dat het helemaal niet om een overval ging, maar om een zakelijk geschil. Een 54-jarige verdachte…