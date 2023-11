Overvaller met mes is de sjaak: slachtoffer blijkt een voormalig MMA vechter (video)

In een buitenwijk van Miami vond op de avond van Halloween een onverwachts duel plaats. Natuurlijk kun je op zo’n feestdag wel hier en daar een gek verwachten, maar opeens oog in oog staan met een vijftigplusser met een slagersmes? Dat is wel andere koek. Het overkwam gepensioneerd MMA-vechter Javier Baez.

Wurggreep

Wat de aanvaller niet had zien aankomen, is dat zijn slachtoffer ervaring heeft met grote kerels tegen de vlakte werken. Javier tilt de messentrekker op, werpt hem op de grond en houdt hem in een wurggreep. Vervolgens heeft de MMA-held met 8 pro fights achter zijn naam de politie gebeld. Zij kwamen direct aangesneld en hebben de gek meegenomen. Javier heeft aan de aanval zo goed als niks over gehouden. Hooguit wat extra fans.

Bekijk de beelden hieronder: