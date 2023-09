Een lucratieve overstap naar Saudi-Arabië lonkt voor Marc Overmars en Mark van Bommel. Al-Shabab hoopt de technisch directeur en hoofdtrainer over te nemen van Antwerp, zo meldt De Telegraaf.

Al-Shabab is na het ontslag van Marcel Keizer op zoek naar een nieuwe trainer. Daarvoor is Van Bommel in beeld. De Saudische club hoopt ook Overmars te verleiden tot een overstap.



Overmars is sinds maart vorig jaar als technisch directeur in dienst van Antwerp. Van Bommel werd enkele maanden later naar de Belgische club gehaald. Onder leiding van het Nederlandse duo werd Antwerp vorig seizoen kampioen van België. Recentelijk plaatste de club zich voor de groepsfase van de Champions League.

Dat Van Bommel kortgeleden zijn contract in Antwerpen verlengde tot de zomer van 2025, schrikt Al-Shabab niet af. De Saudische club heeft enkele buitenlandse spelers in dienst, van wie Yannick Carrasco de bekendste is.

