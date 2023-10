Overheidssubsidie voor nieuwe EV’s worden volgend jaar toch niet verlaagd

De subsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s blijft toch staan op 2950 euro. Mogelijk zou het bedrag verlaagd worden naar 2550 euro. De staatssecretaris van Infrastructuur hoopt dat op deze manier de subsidie aantrekkelijker wordt. Voor dit jaar viel de animo voor de subsidie namelijk flink tegen.

Bijna een derde blijft over

Doorgaans zijn subsidiepotjes vaak sneller op dan je lief is. Zo was het in voorgaande jaren ook met de subsidie voor nieuwe EV’s. Steeds was binnen een half jaar de pot leeg en in 2020 en 2021 zelfs binnen een week. Maar de populariteit van de elektrische auto blijkt niet stand te houden. Dit jaar blijft er voor het eerst geld over. Naar schatting aan het einde van het jaar zo’n 23,5 miljoen. Dit staat gelijk aan ongeveer 35% van de totale pot.

De reden voor de tegenvallende cijfers met betrekking tot aanschaf van elektrische voertuigen zijn vooral financieel van aard. De relatief kleine bijdrage van de subsidie, lijkt in de…