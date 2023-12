Overheidsschuld Neemt Af, Inkomsten Stijgen

Leestijd: < 1 minuut

De Nederlandse overheid ziet een positieve financiƫle ontwikkeling. Volgens het CBS heeft de overheid in de eerste drie kwartalen van het jaar een overschot van 3 miljard euro gerealiseerd, wat 2 miljard euro meer is dan vorig jaar. Bovendien is de overheidsschuld gedaald met bijna 14 miljard euro tot 467 miljard euro.

Stijging Inkomsten en Uitgaven

Deze verbetering komt niet door extreem zuinig beleid, maar door een stijging in zowel inkomsten als uitgaven. De inkomsten, voornamelijk uit belastingen en sociale premies, zijn met 26 miljard euro gestegen, een toename van bijna 9 procent. Ook de uitgaven van de overheid zijn toegenomen, maar met 24 miljard euro iets minder dan de inkomsten.

Ruimte voor Extra Uitgaven

Door deze ontwikkeling heeft de overheid ruimte voor extra uitgaven in het laatste kwartaal. De najaarsnota voorspelt een tekort van 18,3 miljard euro voor heel 2023, wat betekent dat er in het laatste kwartaal nog 21 miljard…