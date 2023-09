Overheid stelt techfonds op ter voorkoming ongewenste overnames

De overheid laat het niet bij het onderzoeken van reeds voltrokken overnames. Om in te kunnen springen wanneer een bedrijf van “strategisch belang” in de handen van ongewenste eigenaren dreigt te vallen, zet het kabinet 100 miljoen euro opzij. Dat plan werd deze Prinsjesdag gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken.

China en Rusland dus

De verwijzing naar strategische belangen duidt er op dat het fonds vooral gericht is op het verhinderen van overnames door Russische en Chinese concerns. Bedrijven uit deze landen hebben vrijwel altijd nauwe banden met hun overheden. Vandaar de vrees dat gevoelige technologie via deze eigenaren heel eenvoudig bij Xi of Putin op het bureau terecht kan komen.

Dat de Nederlandse overheid bezwaren heeft op prangende ogen uit Rusland zal niemand verbazen. Rusland voert alweer anderhalf jaar een bloederige agressieoorlog tegen Oekraïne. Nederland heeft inmiddels een kleine twee miljard aan militaire steun aan Oekraïne…