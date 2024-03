‘Over twee wedstrijden was PSV zeker niet minder’ – Voetbal International

PSV-aanvoerder Luuk de Jong had logischerwijs de smoor in toen hij aanschoof voor de persconferentie na afloop van het duel tussen Borussia Dortmund en zijn ploeg in de Champions League.

PSV gaf de wedstrijd in het eerste deel weg, zo bleek uiteindelijk. De Jong had ook door dat het een lastig begin was. ‘Je merkt dat je de grip er niet op krijgt. Dan probeer je met de jongens te praten, al is dat in zo’n groot stadion als dit soms net even moeilijker. Op een gegeven moment kregen we van de zijlijn te horen dat we meer moesten opschuiven, en toen zag je dat we de controle terugkregen.’