Alles Over Streetwear en Hoe je het Kunt Stylen

Streetwear, ooit het exclusieve domein van skaters en rappers, heeft zich ontwikkeld tot een van de meest invloedrijke bewegingen in de modewereld. Wat begon als een subcultuur, is nu een wereldwijd fenomeen dat de grenzen tussen casual en high fashion vervaagt.

Of je nu een doorgewinterde fashionista bent of iemand die net begint met het verkennen van zijn stijl, streetwear biedt een veelzijdige en dynamische manier om jezelf uit te drukken. In dit artikel duiken we in de fascinerende evolutie van streetwear en geven we je praktische tips en inspiratie om deze trend moeiteloos in je eigen garderobe te integreren.

Wat is streetwear?

Streetwear is een casual modestijl die voor het eerst populair werd in de jaren negentig. Het bestaat uit comfortabele maar trendy kleding zoals grafische T-shirts, hoodies, joggingbroeken en dure sneakers. Streetwear haalt inspiratie uit zowel de hiphopcultuur als de skaterstijl, met het toegevoegde element van opzettelijke productschaarste. Volgers van de nieuwste trends in streetwear staan bekend als hypebeasts en velen doen veel moeite om limited edition designer baseballpetten, hoodies, sneakers en meer te bemachtigen.

Een korte geschiedenis van streetwear

De eerste streetwearmerken ontstonden in Zuid-Californië in de jaren 80, toen surfers gezeefdrukte T-shirts verkochten om hun handgevormde surfplanken te promoten. Geïnspireerd door de straatstijl van skateboarders en surfers uit Los Angeles en de hiphopmode begonnen boetieks in New York City in de jaren 90 hun eigen ontwerpen te produceren.

In de jaren 2000 overlapte de sneakercultuur, die draait om verzamelaars van dure sneakers, met de streetwearmode en beïnvloedde deze. Hypebeasts combineerden hun grafische T-shirts met atletische sneakers, en samenwerkingen waren er in overvloed.

In de jaren 2010 werd luxe streetwear geboren. Terwijl jonge mensen en sociale beïnvloeders streetwear tot een belangrijk onderdeel van de popcultuur maakten, deed de mode-industrie – van mainstream sportkledingmerken tot high fashion merken – mee met de actie.

4 kenmerken van de streetwearstijl

Hoewel streetwear een grote verscheidenheid aan modestijlen kan omvatten, richten streetwear looks zich vaak op vier basiselementen.

Comfort: Streetwear kleding bestaat uit casual kleding en vrijetijdskleding zoals sweatshirts en joggers. Als je er niet in kunt skaten, is het waarschijnlijk geen streetwear. Schaarste: In de hypebeastcultuur draait alles om items in beperkte oplage. Deze waargenomen schaarste kan gewilde items modieuzer doen lijken. Het is hetzelfde principe dat ten grondslag ligt aan haute couture, maar streetwear is toegankelijker. Herenmode stijlen: Hoewel streetwear populair is onder mensen van alle geslachten, is het nauw verbonden met mannenmode en traditioneel mannelijke items zoals bomberjacks en werkkleding. Hedendaagse kunst: Sommige van de meest succesvolle grafische T-shirts en streetwear logo’s zijn ontleend aan het werk van hedendaagse kunstenaars of steken de draak met klassieke stukken. Soms zijn dit goedgekeurde samenwerkingen, soms ook niet.

Tips voor het stylen van streetwear

Een groot deel van de streetwear mode bestaat uit het kopen en verkopen van items in beperkte oplage. Hoewel dat misschien niet voor iedereen haalbaar is, zijn er toch manieren om streetwear mode in je look te verwerken.