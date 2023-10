Ouwe snoeper Marco Bakker flink in de sandwich genomen door Meau en Numidia tijdens Beste Zangers

Het nieuwste seizoen van de Beste Zangers wordt wel erg wild nu Marco Bakker zijn zinnen heeft gezet op de nog jonge Meau en Numidia.

Iedere editie van de Beste Zangers is weer een enorme kijkcijfer hit op de Nederlandse televisie. Blijkbaar willen de meeste mensen toch gewoon graag kijken naar bekende of iets minder bekende artiesten die elkaars liedje net even wat anders zingen. Bij het programma komt ieder jaar ook weer veel emotie kijken. Dit komt omdat de artiesten het vaak voor elkaar krijgen een nummer net even anders te maken en een gevoelige snaar te raken. Hiervoor moeten de kandidaten natuurlijk ook een beetje leuk zijn die mee doen aan het seizoen. Dat is dit jaar wel gelukt want de zangers en zangeressen die meedoen zijn erg gevarieerd.

De duetten van de Beste Zangers geven hoge verwachtingen

Het seizoen van de Beste Zangers is alweer hartstikke snel voorbij gegaan en dat betekent dat het tijd is voor de laatste aflevering. Deze aflevering is altijd erg speciaal,…