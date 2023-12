Outlook en top picks voor Europese telecomsector

In Morningstar’s eerste Europese Pulse-rapport over de telecomsector maakt analist Javier Correonero de balans op van de waarderingen in de sector en het toekomstige opwaartse potentieel. Ook belicht hij twee sterke namen in de sector die volgens hem het meeste potentieel hebben.

Dit zijn de drie trends waar beleggers die interesse hebben in Europese telecomaandelen op moeten letten, met bijzondere aandacht voor dividenden. Want hoge dividenden lijken aantrekkelijk, maar er kan ook een gevaar in schuilen, zo legt analist Correonero uit:

1. Opwaarts potentieel, maar onzekerheid is hoog

Telecom-conglomeraten noteren tegen ongeveer 0,8 maal de verhouding koers/Fair Value, en bieden daarmee een hogere korting dan de kleinere, meer gestroomlijnde bedrijven. Historisch gezien handelen conglomeraten tegen lagere bedrijfswaarde/EBITDA-multiples, gezien hun ingewikkeldere bedrijfsstructuur en de lagere zichtbaarheid van de cashflow, wat wordt verklaard door de verschillende marktdynamieken…

