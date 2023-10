Outlook ASML conservatief

(ABM FN-Dow Jones) ASML verwacht voor 2024 een overgangsjaar, met een zelfde omzet als in 2023, maar dit is vermoedelijk wat aan de voorzichtige kant. Dit stelden analisten van UBS woensdag in een rapport.

“We beschouwen de outlook voor 2024 als conservatief”, aldus UBS. En de analisten denken dan ook dat de kans groter is dat ASML de outlook uiteindelijk zal verhogen dan dat deze wordt gehandhaafd. “Daarom adviseren we om te kopen.”

De huidige outlook impliceert een verlaging van de analistenconsensus voor de EBIT met 10 tot 15 procent, aldus de Zwitserse bank.

UBS heeft een koersdoel van 780,00 euro voor ASML. Het aandeel daalde woensdag met 2,4 procent naar 559,30 euro.

Bron: ABM Financial News