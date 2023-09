Outlook aandelen: worden consumenten terughoudend?

Consumenten waren in goede doen in de afgelopen twee jaar, maar in de laatste 6 tot 9 maanden zijn er tekenen dat de omgeving aan het veranderen is. Ten tijde van de covid-pandemie potten consumenten hun geld op, omdat er simpelweg weinig mogelijkheden waren om het uit te geven.

Toen de wereld weer open ging, lieten consumenten dat geld massaal rollen en dat klimaat heeft de markten sindsdien bepaald. De sectoren die het meest belemmerd waren door de lockdowns, profiteerden het meest, zoals reizen, toerisme en consumentengoederen. Daarin liepen de Verenigde Staten iets vóór op Europa en inmiddels zijn beide regio’s hersteld tot de niveaus van voor de pandemie.

Hotelboekingen zijn een goed voorbeeld van hoe het herstel verliep. Vorig jaar zomer zagen hotels een gigiantische stijging van de boekingen ten opzichte van 2021, omdat mensen eindelijk weer op vakantie konden en dat zodra het kon massaal weer gingen doen. In de VS ligt de groei in hotelboekingen al een tijdlang hoger…

