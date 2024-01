Outlook aandelen: kan de rally doorgaan in 2024?

Het korte antwoord is: ja, want de drijvende kracht achter de rally in december is niet veranderd. Beleggers geloven nog steeds dat er in 2024 renteverlagingen op komst zijn en wachten op het positieve effect dat dit op de economie zal hebben, zegt Morningstar’s Europese marktstrateeg Michael Field.

Wij zijn van mening dat zowel de Europese als de Amerikaanse markten enigszins overgewaardeerd zijn, maar dit mag verdere marktwinsten niet in de weg staan als het momentum voldoende sterk is. Er zijn uiteraard risico’s, vooral in Europa, mocht de onderliggende economie verder verzwakken of als de renteverlagingen niet het verwachte resultaat opleveren.

We zien in veel verschillende sectoren volop kansen, en daarbinnen bieden volgens ons de meer defensief georiƫnteerde sectoren, zoals de consumentensector of de gezondheidszorg, in dit scenario de aantrekkelijkste mogelijkheden.

Aan de marktrally eind 2023 lag de overtuiging ten grondslag dat de centrale banken de rente begin 2024 zullen…

