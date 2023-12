Outlook 2024: van alles wat

Nu de rente begint af te vlakken, ontstaat er een nieuwe beleggingsomgeving met kansen die er in jaren niet zijn geweest. De diversificatie van portefeuilles – en het nemen van gedurfde, op overtuiging gebaseerde beslissingen – kan essentieel zijn nu de prestaties tussen bedrijven, activaklassen en economieën uiteenlopen. De onzekerheid blijft groot, met de mogelijkheid van een olieprijsschok en de implicaties van de verkiezingen in de VS in november als extra factoren. Maar het goede nieuws is dat beleggers mogelijk worden beloond voor het opnieuw nemen van risico. Allianz Global Investors schetst in het kort haar visie op het jaar 2024.

De consensus over de wereldwijde economische groei – en in het bijzonder over de groei in de VS – blijft vrij gunstig. De meeste commentatoren verwachten een ‘zachte landing’ voor de Amerikaanse economie. Volgens ons zouden de huidige consensusvoorspellingen echter wel eens te optimistisch kunnen blijken. Om verschillende redenen: ten…