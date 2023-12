Outlook 2024 | De beleggingen die u nu moet hebben

De outlook voor volgend jaar is opgedeeld in vier delen. Krijgen we nu eindelijk een recessie in de VS of niet? Wat betekent dit voor de S&P500 en met name voor de zogeheten Magnificent Seven? Welke gevolgen heeft de verdere deglobalisering op de financiële markten? En wat worden de hypes en anti-hypes van 2024?

Zoals altijd beginnen we met een uitgebreide terugblik op de afgelopen beleggingsweek.

Tijdschema

Terugblik | Tot 14:30

Recessie in de VS | Tot 35:00

The Magnificent 7 | Tot 49:45

De-globalisering | Tot 1:18:45

Hypes en anti-hypes | Tot Einde

Shownotes

Fundamenteel https://www.beleggersbelangen.nl/defensief-indexbeleggen-etf/2021/08/

Grondstoffen