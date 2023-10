‘Ousmane Dembélé en Sergio Busquets voorkwamen winterse transfers bij FC Barcelona’

FC Barcelona was er na de verkoop van aan Atlético Madrid in januari alles aan gelegen om de selectie op minstens één positie te versterken. Trainer Xavi Hernández hoopte op de komst van een rechtervleugelverdediger óf defensieve middenvelder. De Catalanen hadden voor die posities respectievelijk en Melo op het oog, maar geen van beiden kwam. Opvallend genoeg staken en een stokje voor hun komst.

FC Barcelona verbaasde vorig jaar vriend en vijand door tientallen miljoenen euro’s uit te geven aan onder meer Robert Lewandowski, Jules Koundé en Raphinha. De financiële problemen van de Catalanen waren algemeen bekend, maar ze slaagden er desondanks in de selectie op meerdere posities serieus te versterken. Dat sorteerde in de competitie weliswaar in het gewenste effect, maar in de Champions League hielden de resultaten niet over. FC Barcelona eindigde achter Bayern München én Internazionale en moest zich zodoende richten op de Europa League.