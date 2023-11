Oude schijf als externe opslag met usb-enclosure

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Waarom zou je een nieuwe externe harde schijf of SSD kopen voor extra opslag als je ook een oude interne harde schijf of SSD hebt liggen, waar je met behulp van een usb-enclosure (usb-behuizing) externe opslag van kan maken? Haal vooral eerst die harde schijf uit je oude pc of SSD uit je oude laptop als je extra opslag nodig hebt, want dat kan je een hoop geld besparen.

Als je begint te merken dat je meer opslagruimte nodig hebt voor je pc, laptop of gameconsole of als je een extra schijf wil zodat je ruimte vrij kan maken op je telefoon, dan denk je er misschien eerst aan een nieuwe externe harde schijf of externe SSD te moeten aanschaffen, maar dat hoeft niet per se je eerste keuze te zijn. Je kan er namelijk ook voor kiezen om een usb-enclosure te kopen voor een van de schijven die je nog hebt liggen (of die nog in een…