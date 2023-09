Oude liefdesnestje Marco Borsato en Leontine Ruiters te koop . Zie foto’s

Aan deze villa zal Marco met weemoed aan terugdenken…

De vioormalige villa van Marco en Leontine Borsato in Blaricum is te koop. Ook Marco zal dit op zeker hebben gezien en er wellicht met weemoed aan deze tijd terugdenken. Een tijd dat het hele gezin in deze villa woonde en waar Marco regelmatig kookte voor Leontine en de kinderen.

Hij verkocht de villa in 2015 voor een prijs van 2.250.000 en kocht ,ook in Blaricum, een andere villa voor 3.750.000 euro, waar Leontine toen voor het eerst mede- eigenaar van werd. Inmiddels is het oude liefdesnestje behoorlijk in waarde gestegen.

Deze staat nu te koop voor een bedrag van 4,1 miljoen euro of wel voor bijna 1,9 miljoen euro meer dan waar Marco het ooit voor verkocht. Maar voor Marco is het nu slechts nog een zeer prettige herinnering aan een tijd dat zijn gezin nog bij elkaar was.