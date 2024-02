Oud-premier van Nederland overleden | LOESOE

Dries van Agt, voormalig minister-president en boegbeeld van het CDA, is niet meer. Zijn overlijden werd bekendgemaakt door The Rights Forum, een organisatie die hem als erevoorzitter koesterde.

Drie kabinetten

Zijn tijd als premier van 1977 tot 1982 staat in het geheugen gegrift als een periode van belangrijke politieke ontwikkelingen. Onder zijn leiding zag Nederland drie verschillende kabinetten, te beginnen met Van Agt I, waarin hij samenwerkte met VVD-leider Wiegel. Gevolgd door Van Agt II, met PvdA-leider Den Uyl en D66-leider Terlouw aan zijn zijde.

Van Agt overleed maandag. Hij is inmiddels begraven.

Criticus

Eind 1982 nam Van Agt afscheid van de Haagse politiek en werd commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Vervolgens stapte hij over naar de Europese Unie en was EU-ambassadeur in Japan en de Verenigde Staten.

Terug in Nederland liet hij geregeld stevig van zich horen….