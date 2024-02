Oud-beveiliger Beatrix vertelt: ‘Kon haar wel vermoorden!’

Johan Derksen heeft wat inside information weten te scoren over prinses Beatrix en concludeert hieruit dat ze eigenlijk een soort gekroond serpent is. Op nationale televisie onthult hij dat haar voormalig beveiliger haar wel ‘kon vermoorden!’

Prinses Beatrix is exact 33 jaar koningin der Nederlanden geweest en was bij talloze mensen ongelofelijk geliefd. Johan Derksen is er nu om dit rozekleurige beeld te ontkrachten. “Ik heb haar nooit sympathiek gevonden,” zegt hij over de troonzittende tang in Vandaag Inside. “Ik kan wel even een anekdote vertellen: ik had een beveiliger en voordat hij mij beveiligde, heeft hij jarenlang Beatrix en Juliana beveiligd.”

‘Kun je d’r wel vermoorden!’

Wat heeft die beveiliger allemaal onthult over ‘ons’ Bea? “Hij zegt: ‘Ik stond een keer met m’n gezin met de auto al ingepakt om op vakantie te gaan: alarm. We moesten ogenblikkelijk met loeiende sirenes naar Drakensteyn, naar…