Oud-Ajacied vindt club en gaat avontuur aan in Armenië – Voetbal International

Hendriks werd opgeleid door De Graafschap. Na een succesperiode in de jeugd nam Ajax hem over. In Amsterdam maakte hij in 2015 zijn debuut. Op bezoek bij Vitesse viel Hendriks in, terwijl hij ook nog een assist gaf.

Verder dan dat ene optreden in de hoofdmacht kwam Hendriks nooit meer. Via Go Ahead Eagles, OH Leuven, SC Cambuur en De Graafschap kwam hij terecht in Cyprus. Daar kwam hij in 37 officiële wedstrijden tot twee doelpunten. Nu volgt een avontuur in Armenië.