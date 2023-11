Ørsted onderuit door afwaardering windparken VS

Het aandeel Ørsted (ORSTED) gaat onderuit op hoger dan verwachte afschrijvingn op windparken. De aandelenkoers van het Deense energiebedrijf daalde woensdagochtend met 20% op de beurs van Kopenhagen nadat het voor 28,4 miljard Deense kronen (omgerekend zo’n €4 miljard) afboekt op zijn Amerikaanse windenergieprojecten en aankondigde dat het uit twee Amerikaanse offshore-projecten stapt. Ørsted heeft besloten de ontwikkeling van de Ocean Wind 1- en 2-projecten in de VS op te schorten, als onderdeel van de voortdurende evaluatie van de Amerikaanse offshore windportfolio.

Ook doet het mededelingen over het Revolution Wind project, waarvan Ørsted de helft in handen heeft. Daarvan is de bouw op land begonnen en de bouw op zee zal in 2024 beginnen. De verwachte voltooiing van het project zal naar verwachting in 2025 plaatsvinden. Naast de afschrijving van 3,3 miljard die Ørsted in het derde kwartaal doet, betekent Revolution Wind een aantrekkelijke waardecreatie voor de toekomst,…

