De Werking van de Orgaanklok Uitgelegd

De 24-uurs lichaamsklok van de Chinese geneeskunde, ook wel de orgaanklok, is verdeeld in 12 intervallen van twee uur waarin de Qi (vitale kracht) door het orgaansysteem beweegt. Beoefenaars van de Chinese geneeskunde gebruiken de orgaanklok om vast te stellen welk orgaan verantwoordelijk is voor ziekten. Als je bijvoorbeeld elke ochtend wakker wordt tussen 3 en 5 uur, heb je misschien onderliggend verdriet dat je dwars zit of een aandoening in het longgebied. Als gevoelens van woede of wrok opkomen, voel je ze misschien het sterkst tijdens de tijd van de Lever, die 1-3 uur ‘s ochtends is, of misschien als je rugpijn hebt aan het einde van je werkdag, kun je opgekropte emoties van angst hebben, of misschien zelfs Nierproblemen.

De Lichaamsenergie klok is gebaseerd op het concept van de cyclische eb en vloed van energie door het hele lichaam. Gedurende een periode van 24 uur (zie onderstaand diagram) beweegt Qi in intervallen van twee uur door de orgaansystemen. Tijdens de slaap trekt Qi naar binnen om het lichaam te herstellen. Deze fase wordt voltooid tussen 1 en 3 uur ‘s nachts, wanneer de lever het bloed reinigt en een groot aantal functies uitvoert die de weg bereiden voor Qi die weer naar buiten beweegt.

In de periode van 12 uur die volgt op de piekfunctie van de lever – vanaf 3 uur ‘s nachts – gaat de energie naar de organen die betrokken zijn bij de dagelijkse activiteit, spijsvertering en eliminatie: de longen, dikke darm, maag/pancreas, hart, dunne darm. Halverwege de middag gaat de energie weer naar binnen om de interne organen te ondersteunen die te maken hebben met het herstellen en onderhouden van het systeem. Het doel is om vloeistoffen en warmte te verplaatsen, maar ook om te filteren en te reinigen door het hartzakje, de drievoudige brander (coördineert waterfuncties en temperatuur), blaas/nieren en de lever.

5 uur ‘s ochtends tot 7 uur ‘s ochtends is de tijd van de dikke darm , waardoor het een perfecte tijd is om een stoelgang te hebben en gifstoffen van de dag ervoor te verwijderen. Het is ook de ideale tijd om je lichaam te wassen en je haar te kammen. Men gelooft dat het kammen van je haar helpt om energie uit je geest te verwijderen. Op dit moment kunnen emoties van defensiviteit of gevoelens van vastzitten worden opgeroepen.

7-9 uur is de tijd van de Maag , dus het is belangrijk om hier de grootste maaltijd van de dag te eten om de spijsvertering en opname te optimaliseren. Warme maaltijden met veel voedingsstoffen zijn het beste in de ochtend. Emoties die in deze tijd waarschijnlijk worden opgeroepen zijn afkeer of wanhoop.

9-11 uur is de tijd van de alvleesklier en de milt , waar enzymen vrijkomen om voedsel te helpen verteren en energie vrij te maken voor de komende dag. Dit is de ideale tijd om te sporten en te werken. Doe je zwaarste taken van de dag op dit moment. Emoties zoals een laag gevoel van eigenwaarde kunnen op dit moment voelbaar zijn.

11.00 – 13.00 uur is de tijd van het Hart , dat voedingsstoffen door het lichaam pompt om je energie en voeding te geven. Dit is ook een goed moment om te lunchen en het is aan te raden om een lichte, gekookte maaltijd te nemen. Het is ook aan te raden om in deze periode een dutje van een uur te doen of een kopje thee te drinken. Gevoelens van extreme vreugde of verdriet kunnen ook in deze tijd ervaren worden.

1-3 uur 's middags is de tijd van de dunne darm en is het moment waarop eerder gegeten voedsel zijn vertering en assimilatie voltooit. Dit is ook een goed moment om dagelijkse taken uit te voeren of te sporten. Soms kunnen er op dit moment onbewust kwetsbare gedachten of gevoelens van verlating opkomen.

3-5 uur 's middags is de tijd van de Blaas wanneer metabolische afvalstoffen zich naar het filtratiesysteem van de nieren verplaatsen. Dit is de perfecte tijd om te studeren of om hersenuitdagend werk te doen. Je kunt het beste nog een kopje thee drinken en veel water om het ontgiftingsproces te bevorderen. Je geïrriteerd of timide voelen kan ook voorkomen in deze tijd.

17.00-19.00 uur is de tijd van de nieren , wanneer het bloed wordt gefilterd en de nieren werken om de juiste chemische balans te handhaven. Dit is de perfecte tijd om te eten en je bloedsomloop te activeren door te wandelen, je te laten masseren of door te stretchen. Onbewuste gedachten van angst of terreur kunnen op dit moment ook actief zijn.

19.00 – 21.00 uur is de tijd van de bloedsomloop wanneer voedingsstoffen naar de haarvaten en naar elke cel worden vervoerd. Dit is de perfecte tijd om te lezen. Vermijd mentale activiteiten in deze tijd. Het kan ook moeilijk zijn om emoties te uiten, maar dit is de perfecte tijd om seks te hebben of zwanger te worden.

Tussen 21.00 en 23.00 uur is de tijd van het Triple Heater of endocriene systeem, waar de homeostase van het lichaam wordt aangepast en enzymen worden aangevuld. Het wordt aanbevolen om op dit tijdstip te slapen zodat het lichaam energie kan sparen voor de volgende dag. Er kunnen ook gevoelens van paranoia of verwarring optreden.

23.00-1.00 uur is de tijd van de galblaas en om energiek wakker te worden moet het lichaam in rust zijn. In de Chinese geneeskunde is deze periode het moment waarop yin-energie vervaagt en yang-energie begint te groeien. Yang energie helpt je om overdag actief te blijven en wordt opgeslagen als je slaapt. Onbewuste gevoelens van wrok kunnen in deze periode de kop opsteken.

1-3 uur is de tijd van de Lever en een tijd waarin het lichaam moet slapen. In deze tijd worden gifstoffen uit het lichaam losgelaten en wordt er vers, nieuw bloed aangemaakt. Als je merkt dat je in deze tijd wakker wordt, kun je te veel yang energie hebben of problemen met je lever of ontgiftingspaden. Dit is ook de tijd van boosheid, frustratie en woede.

3-5 uur is de tijd van de longen en ook dit is de tijd waarin het lichaam zou moeten slapen. Als je op dit tijdstip wakker wordt, zijn zenuwkalmerende oefeningen aan te raden, zoals ademhalingsoefeningen. Het lichaam moet in deze tijd ook warm worden gehouden om de longen te helpen het lichaam weer van zuurstof te voorzien. De longen worden ook geassocieerd met gevoelens van verdriet en droefheid.

Als je begrijpt dat elk orgaan een reparatie-/onderhoudsschema heeft dat je dagelijks moet volgen, kun je leren hoe je jezelf kunt behandelen voor een betere gezondheid en welzijn. Het stelt je ook in staat om precies vast te stellen welk orgaansysteem of welke emotie versterkt/opgelost moet worden. Gebruik altijd je symptomen en lichaamssignalen als leidraad, en als je hierboven een verband legt, zoals dat je slaperig wordt tussen 17.00 en 19.00 uur, aarzel dan niet om te onderzoeken wat je kunt doen om die meridiaan te versterken (dat zouden de nieren zijn). Een geweldige oplossing voor een tekort aan nieren is het eten van zoete aardappel als ontbijt!

Kijk ook naar het emotionele aspect . Als je slaperig bent tijdens de niertijd, heb je dan angsten die je tegenhouden om je ware potentieel te bereiken? Ben je bang voor afwijzing? Falen? Als je deze emotie aanpakt, zal het orgaan sterker worden en je lichamelijke gezondheid voor altijd verbeteren.