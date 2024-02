Ordinaire Taylor Swift slaat in 6,6 seconden een biertje achterover tijdens de Super Bowl

Niet iedereen was blij met de aanwezigheid van Taylor Swift bij de Super Bowl in Las Vegas zondag. Volgens Amerikaanse media klonk er uit de hoek van de fans van de club San Francisco 49ers in het stadion een aantal keren flink boegeroep toen Taylor op de grote schermen in het Allegiant Stadium verscheen. Haar vriend Travis Kelce speelt voor tegenstander Kansas City Chiefs.

Bekijk de beelden hieronder:

Gone in 6,6 seconds

De zangeres leek er wel om te kunnen lachen: ze greep de gelegenheid aan om voor de camera’s te laten zien hoe snel ze een biertje achterover kan slaan. Persbureau AFP hield daar een stopwatch naast en meldt dat het Taylor 6,6 seconde kostte haar drankje soldaat te maken.

Lana Del Rey

De 34-jarige kwam geregeld in beeld tijdens de uitzending van de finale van de American football-competitie. Ze keek de wedstrijd vanuit een luxe suite met onder meer Lana Del Rey, Blake Lively en Ice…