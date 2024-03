ORDI worstelt om te profiteren van de Bitcoin (BTC) rally terwijl de verwachtingen groeien rondom de lancering van Rebel Satoshi ($RBLZ)

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

ORDI bears verwachten nog grotere dalingen.

BTC staat op het punt om de $80.000 grens te overschrijden.

$RBLZ biedt 150% winst voorafgaand aan de lancering.

Experts beoordelen ORDI (ORDI) als een hoog-risico investering voor de komende termijn op basis van de achterblijvende marktprestaties. Aan de andere kant verwachten Bitcoin (BTC) stieren voortdurende prijsstijgingen. Ondertussen is Rebel Satoshi ($RBLZ) naar voren gekomen als een van de top altcoins om in 2024 te kopen vanwege zijn revolutionaire potentieel. Laten we onderzoeken welke optie nu de beste crypto is om in te investeren.

Zal ORDI onder de $50 zakken?

ORDI’s onvermogen om de recente winsten van BTC te evenaren heeft…