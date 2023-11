Oranje-plan met Hato valt in het water door blessures – Voetbal International

Eerder was al bekend dat Matthijs de Ligt en Sven Botman zouden afhaken voor Oranje, daar kwamen richting de interlandperiode in november nog spelers als Nathan Ak√©, Micky van de Ven en Lutsharel Geertruida bij. Daardoor viel een plannetje van Koeman in het water. ‘De planning met Hato was om misschien na de wedstrijd tegen Ierland ervoor te kiezen dat hij terug zou gaan naar Jong Oranje om te spelen tegen Jong Zweden. Maar hij blijft bij ons’, is Koeman duidelijk.