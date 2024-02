Oranje moet Dean Huijsen uit het hoofd zetten

Het Nederlands elftal hoeft niet te rekenen op de diensten van . Marca schreef eerder op de dinsdag al dat de talentvolle verdediger van AS Roma kiest voor een interlandloopbaan bij de Spaanse nationale ploeg en dat wordt nu bevestigd door De Telegraaf. Volgens de krant is Huijsen ingegaan op een uitnodiging van de Spaanse bond. De verwachting is dat hij in eerste instantie zijn wedstrijden voor Jong Spanje gaat spelen.

Huijsen is weliswaar geboren in Amsterdam, maar hij verhuisde al op jonge leeftijd met zijn ouders naar Spanje. Bij Málaga zette hij zijn eerste stappen richting het professionele voetbal. Huijsen verruilde de opleiding van de Spaanse club in de zomer van 2021 voor die van Juventus. Daar doorliep hij verschillende jeugdelftallen, alvorens vorig jaar zijn debuut te maken in de hoofdmacht. Huijsen had bij Juventus echter weinig perspectief op speeltijd in het eerste. Hij stond op het punt op huurbasis de overstap te maken naar Frosinone, maar raakte overtuigd door…