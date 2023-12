Oranje-international Van der Ven duikt op in Ally Pally

Micky van der Ven is vrijdagavond op bezoek bij het WK darts in het Alexandra Palace (Ally Pally) in Londen. De centrale verdediger van Tottenham Hotspur kampt momenteel met een blessure, maar dat weerhoudt hem er niet van om een bezoekje te brengen aan het wereldkampioenschap.

“Ik vind darten geweldig om te kijken. Elk WK kijk ik weer”, glimlachte Van der Ven bij Viaplay, die zelf voorafgaand aan de start ook een paar pijltjes mocht gooien op het podium. “Als er darten in Ally Pally is, wil ik er eigenlijk wel bij zijn.” Voor de trainingen van Tottenham Hotspur rijdt hij vaak speciaal langs het dartcentrum, omdat hij een groot dartfan is.

Vrijdagavond kan hij met Raymond van Barneveld (tegen Radek Szaganski) en Jermaine Wattimena (tegen Martin Schindler) twee Nederlanders bekijken in de darttempel. “Ik ben fan van Van Barneveld. Die speelt vanavond, ik hoop dat hij gaat winnen”, aldus de tweevoudig international. Eerder op de vrijdag ging Dirk van Duijvenbode (tegen…