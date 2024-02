Oranje gaat kansloos onderuit tegen Duitsland

De Oranje Leeuwinnen zijn er woensdagavond niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Het elftal van bondscoach Andries Jonker had moeten winnen van Duitsland om deelname veilig te stellen, maar ging in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen met 0-2 onderuit.

Oranje verzekerde zich eind vorig jaar op krankzinnige wijze van deelname aan de Final Four van de Nations League. Niet alleen de eindzege, maar ook een ticket voor de Olympische Spelen stond op het spel. Daarvoor had Oranje zich moeten plaatsen voor de finale óf de troostfinale moeten winnen. Na de kansloze 3-0 nederlaag tegen Spanje en de Franse overwinning op Duitsland zat er voor de Leeuwinnen niets anders op dan in eigen land proberen af te rekenen met de oosterburen. Dat moest dan gebeuren zonder onder meer Vivianne Miedema, die niet fit genoeg was om in actie te komen.



Zonder Miedema bleek Oranje geen moment bij machte om het…