Oranje-aanvaller Lineth Beerensteyn zorgt voor grote verbazing met opmerkelijke actie tegen Duitsland

De Oranje Leeuwinnen hebben woensdagavond hun handen vol aan Duitsland in de strijd om een startbewijs voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. De Duitsers leken vroeg in de tweede helft de score te openen, maar gelukkig voor de formatie van bondscoach Andries Jonker ging de treffer niet door vanwege buitenspel. Oranje zelf kan in aanvallend opzicht weinig uitrichten. Na Lieke Martens krijgt ook Lineth Beerensteyn het te verduren.

Nederland heeft een overwinning nodig om zich te verzekeren van deelname aan de Olympische Spelen. Jonker vertelde in de aanloop naar de ontmoeting met Duitsland te verwachten dat zijn elftal veel meer aan voetballen toe zou komen dan in de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Spanje van afgelopen vrijdag. Oranje krijgt in elk geval meer ruimte, maar deed daar in het eerste uur heel weinig mee. In de eerste helft kon de thuisploeg niet tot nauwelijks gevaarlijk worden en ook in het eerste kwartier na rust bleven grote mogelijkheden uit.



