opvolger Van Bommel met hattrick tegen Ajax – Voetbal International

Hirving Lozano had even de tijd nodig om zijn draai weer te vinden bij PSV, maar tegen Ajax liet de 28-jarige Mexicaan zondag zien dat hij er weer helemaal staat. Met zijn drie treffers trad hij in de voetsporen van Mark van Bommel.

De huidige hoofdtrainer van Antwerp FC was op 20 maart 2005 de laatste PSV’er geweest met een hattrick tegen Ajax. Het werd destijds 0-4, bij het debuut van Danny Blind op de bank bij de Amsterdammers. Zondag was het verschil ‘maar’ drie treffers: 5-2.

‘In de eerste helft waren we niet geconcentreerd. Gelukkig konden we het omdraaien. Het was een geweldige wedstrijd tegen een moeilijke tegenstander’, sprak Lozano tegen ESPN. ‘Vandaag hebben we denk ik de oude Lozano gezien, ik ben me aan het aanpassen aan het team.’